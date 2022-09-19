Кировск, ЛНР, 19 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В комплексный центр социального обслуживания населения Кировска (ЛНР) доставили гуманитарную помощь от жителей Приангарья, сообщает 19 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Иркутская область отправила в Кировск гуманитарную помощь

«В рамках взаимодействия Иркутской области и города Кировска мы доставили в комплексный центр социального обслуживания гуманитарную помощь в виде необходимой оргтехники для организации процесса предоставления социальных услуг, а также строительных материалов, чтобы получатели социальных услуг могли приходить в новое, обновленное здание. Безусловно, наше сотрудничество будет продолжено», — пояснил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.

В состав гуманитарного груза вошли строительные материалы (линолеум, кафельная плитка, обои), насосные станции, швейная машинка, оверлок, пылесос.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска ЛНР Иркутская область отправила в начале августа. Тогда же было принято важное решение о том, что Прибайкалье берет шефство над городом Кировском. В конце августа Кировск получил еще 27 тонн гуманитарного груза.

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