Пекин, 19 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев примет участие в заседании по правоприменению в Китае, передает 18 сентября агентство Синьхуа.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев отправится в Китай для участия в 17-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности и 7-м заседании китайско-российского механизма сотрудничества в области правоохранительных органов и безопасности с 18 по 19 сентября, сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Визит Патрушева осуществляется по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и директора Канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК Яна Цзечи и члена Политбюро Центрального комитета КПК, члена секретариата Центрального комитета КПК и секретаря Комиссии по политическим и правовым вопросам Центрального комитета КПК Го Шэнкуня.