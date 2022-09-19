Ярославль, 19 сентября 2022, 10:44 — REGNUM В Ярославле суд обязал руководство детского сада в Дзержинском районе обеспечить антитеррористическую защищённость. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
С соответствующим иском в районный суд обратилась прокуратура. Проверка показала, что в детском саду № 69 на Ленинградском проспекте отсутствует охрана.
Оказалось, что руководство детского сада знает о проблеме, но исправить ситуацию не может из-за нехватки средств. При этом финансирование со стороны мэрии города отсутствует.
Отметим, нехватка бюджетных средств не освобождает от обеспечения необходимого уровня безопасности детей. Суд обязал руководство учреждения и департамент образования мэрии нанять охрану.
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