Ярославль, , 10:44 — REGNUM В Ярославле суд обязал руководство детского сада в Дзержинском районе обеспечить антитеррористическую защищённость. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Детский сад Rybinsk.ru

С соответствующим иском в районный суд обратилась прокуратура. Проверка показала, что в детском саду № 69 на Ленинградском проспекте отсутствует охрана.

Оказалось, что руководство детского сада знает о проблеме, но исправить ситуацию не может из-за нехватки средств. При этом финансирование со стороны мэрии города отсутствует.

«Заведующей детского сада направлялись заявки в Департамент образования мэрии на выделение денежных средств для выполнения работ по монтажу экстренного оповещения работников, детей о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в детском саду, для оплаты услуг по охране детского сада. До настоящего времени денежные средства, необходимые МДОУ «Детский сад №» для выполнения всех необходимых антитеррористических мероприятий не выделены», — говорится в решении Дзержинского районного суда.

Отметим, нехватка бюджетных средств не освобождает от обеспечения необходимого уровня безопасности детей. Суд обязал руководство учреждения и департамент образования мэрии нанять охрану.

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