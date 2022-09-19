София, , 10:33 — REGNUM Официальная София сделает все возможное для продолжения масштабных переговоров с российским концерном Газпром относительно поставок в Болгарию энергоносителей из РФ. Об этом 19 сентября со ссылкой на заявление болгарского министра энергетики Розена Христова сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Христова, на сегодняшний день София и Москва «пока не пришли к единому мнению» относительно цены на российский газ для Болгарии, однако соответствующая договоренность «будет рано или поздно достигнута».

«Мы непременно продолжим переговоры с Газпромом», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении продлить «газовый контракт» с РФ, истекающий в декабре нынешнего года. Кроме того, София планирует заключить соглашение об энергетических поставках с Азербайджаном и США.