София, 19 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Официальная София сделает все возможное для продолжения масштабных переговоров с российским концерном Газпром относительно поставок в Болгарию энергоносителей из РФ. Об этом 19 сентября со ссылкой на заявление болгарского министра энергетики Розена Христова сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Христова, на сегодняшний день София и Москва «пока не пришли к единому мнению» относительно цены на российский газ для Болгарии, однако соответствующая договоренность «будет рано или поздно достигнута».

«Мы непременно продолжим переговоры с Газпромом», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении продлить «газовый контракт» с РФ, истекающий в декабре нынешнего года. Кроме того, София планирует заключить соглашение об энергетических поставках с Азербайджаном и США.