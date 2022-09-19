Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Нежелание некоторых американских граждан проходить вакцинацию от коронавируса может спровоцировать в стране вспышку других, не связанных с COVID-19, болезней, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в опубликованном 18 сентября интервью The Financial Times.

Энтони Фаучи The White House

«Меня беспокоит усиление настроений против прививок в определенных слоях населения… это может вылиться в такое негативное отношение к вакцинации детей», — отметил Фаучи.

«Если отказаться от вакцин против распространенных детских болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, неизбежны предотвратимые и ненужные вспышки заболеваемости», — добавил Фаучи.

Фаучи, объявивший о своей предстоящей отставке из правительства в августе, сказал, что политические разногласия являются одним из факторов, стимулирующих антипрививочные настроения, отметив, что некоторые штаты не продвигают вакцинацию против COVID-19, а Конгрессу не удалось выделить миллиарды долларов на финансирование.

В июле Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, показывающий, что уровень вакцинации детей во время пандемии COVID-19 сократился больше, чем когда-либо за последние 30 лет.

Замечание Фаучи прозвучало на фоне того, как губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила на прошлой неделе чрезвычайное положение из-за распространения полиомиелита через сточные воды, что побудило штат усилить вакцинацию против вируса.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, уровень вакцинации против COVID-19 среди взрослых в США по-прежнему составляет 67%, но он значительно ниже, чем в других странах.