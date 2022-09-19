Из-за противников вакцинации в США возможны новые эпидемии — Фаучи
Вашингтон, 19 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Нежелание некоторых американских граждан проходить вакцинацию от коронавируса может спровоцировать в стране вспышку других, не связанных с COVID-19, болезней, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в опубликованном 18 сентября интервью The Financial Times.
В июле Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, показывающий, что уровень вакцинации детей во время пандемии COVID-19 сократился больше, чем когда-либо за последние 30 лет.
Замечание Фаучи прозвучало на фоне того, как губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила на прошлой неделе чрезвычайное положение из-за распространения полиомиелита через сточные воды, что побудило штат усилить вакцинацию против вируса.
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, уровень вакцинации против COVID-19 среди взрослых в США по-прежнему составляет 67%, но он значительно ниже, чем в других странах.