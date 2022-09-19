Ижевск, , 10:30 — REGNUM В квартире девятиэтажного дома в Ижевске на улице Степана Разина произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением, без возникновения пожара. Пострадали два человека — мужчина и женщина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Взрыв газа в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

В результате происшествия разрушено остекление оконной рамы и входной двери в однокомнатной квартире на пятом этаже здания. Несущие строительные конструкции не повреждены. Были эвакуированы десять человек.

В ликвидации последствий взрыва принимает участие 21 человек от МЧС России шесть единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из квартир дома в Магнитогорске Челябинской области произошёл хлопок. Инцидент произошёл ночью. Двое мужчин были доставлены с травмами в больницу. Жильцы соседних квартир не пострадали.

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