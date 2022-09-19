Москва, 19 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Учебно-научный комплекс импортозамещения, который был создан для подготовки и переподготовки ИТ-специалистов, открылся на базе МИРЭА — Российского технологического университета (РТУ), в Москве. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобрнауки.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Уточняется, что учебная программа нового центра была разработана в рамках проекта «Цифровые кафедры» — программы профессиональной переподготовки в ИТ-сфере, запущенной для вузов — участников проекта «Приоритет 2030».

Кроме того, отмечается, что занятия будут вестись с использованием только отечественных программных продуктов, а затем планируется внедрение цифровой платформы «Базис», которая разработанной в компании «Ростелеком». Эта система должна заменить иностранное программное обеспечение в российских университетах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не имеющую отечественных аналогов машину — щелеватель-плоскорез, предназначенную для подготовки почвы после сбора урожая к зиме, разработал и начал выпускать Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования «Сельмаш».