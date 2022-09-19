Париж, 19 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Эмоции, вызванные кончиной Елизаветы II во Франции, свидетельствуют о привязанности и даже ностальгии жителей Франции к монархии спустя 229 лет после обезглавливания Людовика XVI, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Согласно исследованию, проведенному компанией Appinio, 60% французов говорят, что их глубоко тронула кончина Елизаветы II.

«Смерть королевы Елизаветы II — это огромная боль для меня и для всего мира», — отреагировала в Twitter актриса Брижит Бардо.

В дополнение к Эйфелевой башне, на корой отключили освещение в день смерти королевы, флаги официальных зданий Франции были приспущены. Эммануэль Макрон установил британский флаг на ступенях Елисейского дворца. Флаги снова будут приспущены 19 сентября в день похорон Елизаветы II.

Напомним, 29 апреля 2011 года за свадьбой Уильяма и Кейт по трансляции следили девять миллионов французов. В 2012 году юбилей королевы посмотрели почти 4 миллиона человек. 19 мая 2018 года на свадьбе Гарри и Меган присутствовало 8,1 миллиона французов. 5 апреля 2020 года речь королевы, чтобы придать смелости британцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, привлекла почти 2,5 миллиона зрителей. А 17 апреля 2021 года почти шесть миллионов французов посетили похороны принца Филиппа.