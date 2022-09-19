Москва, 19 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Норвегия в равной степени страдает от высоких темпов инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, как и экономики других европейских стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарной политики финансовый университет при правительстве РФ Мария Печалова. Так она прокомментировала обвинения, которые прозвучали в европейской прессе, авторы которых критикуют Норвегию за «незаслуженное» и «неприличное» обогащение на продажах газа в условиях энергетического кризиса.

Bnews.kz Газовый транзит

«Обвинения в адрес Норвегии абсолютно несправедливы, особенно принимая во внимание рукотворный характер энергетического кризиса в Европе, — сказал Печалова. — Обладание ценными ресурсами в сложившейся ситуации — благо для страны. Но экономика Норвегии в равной степени страдает от высоких темпов инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, как и экономики других европейских стран: для нее так же характерно замедление экономического роста и падение покупательной способности населения».

В то же время «неприличные» экспортные доходы, как отметила Печалова, обусловлены действием экономического закона спроса и предложения, а не неправомерными действиями со стороны норвежских поставщиков.

«Потому происходящее не должно вызывать возмущения у прочих участников рынка», — уверена экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, в Европейском союзе ищут «крайних» и поэтому критикуют Норвегию за то, что она пользуется удобной ситуацией.