Константиновский район, Ростовская область, , 10:28 — REGNUM В Константиновском районе Ростовской области на реке Дон на мель сел сухогруз с пшеницей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 сентября.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Инцидент случился в 21:40 мск 18 сентября на 2925 километре реки Дон. В экстренные службы поступила информация о посадке на мель сухогруза «Святогор» (порт приписки Таганрог), на борту которого была пшеница. К месту происшествия был направлен буксир «Прибой».

Однако помощь экипажу не потребовалась, так как судно самостоятельно сошло с мели и продолжило движение по маршруту.