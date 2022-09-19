Мазари-Шариф, Афганистан, 19 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. в афганской провинции Балх похищен 12-летний подросток. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Инцидент произошёл 18 сентября в городе Мазари-Шарифе, административном центре провинции Балх.

Подростка зовут Сунатулла, он сын доктора Абдула Каюма Хакими, владельца клиники «Хакими». Согласно источникам, Сунатуллу похитили из района «Карте-Бахтар», в третьем округе города Мазари-Шариф.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

Напомним, Балх на севере Афганистана — одна из провинций, где происходит больше всего случаев похищения людей.