Уфа, , 10:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил сотрудников Роспотребнадзора по региону со столетним юбилеем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об этом 19 сентября он сообщил на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

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«Целый век эта служба находится на защите нашего здоровья», — сообщил Хабиров, поблагодарив сотрудников службы за профессионализм.

Хабиров наградил руководителя управления, главного государственного санитарного врача по Башкирии Анну Казак орденом Салавата Юлаева. Также он вручил госнаграды Башкирии лучшим сотрудникам управления Роспотребнадзора.