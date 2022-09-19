Уфа, 19 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поздравил сотрудников Роспотребнадзора по региону со столетним юбилеем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Об этом 19 сентября он сообщил на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

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«Целый век эта служба находится на защите нашего здоровья», — сообщил Хабиров, поблагодарив сотрудников службы за профессионализм.

Хабиров наградил руководителя управления, главного государственного санитарного врача по БашкирииАнну Казак орденом Салавата Юлаева. Также он вручил госнаграды Башкирии лучшим сотрудникам управления Роспотребнадзора.