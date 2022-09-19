Сеул, 19 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила свой прогноз по инфляции в Южной Корее на 2022 год до 5,2%. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сравнению с июньским прогнозом показатель вырос на 0,4%.

Напомним, что в августе индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 5,7% из-за высоких цен на энергоносители и сырье. По прогнозам правительства Южной Кореи, инфляция может достичь пика в октябре.

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Между тем, темпы экономического роста страны в 2022 году, как предполагают эксперты ОЭСР, составят 2,8%, а в 2023 году — 2,5%.