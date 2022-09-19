Якутия, 19 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Рядом с посёлком Нижнеянск в Усть-Янском районе Якутии заметили белых медведей. Кадры со зверем, которые снял житель населённого пункта, опубликовал телеграм-канал газеты «Заря Яны».

javallma Белый медведь

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Животные бродят на расстоянии порядка километра от Нижнеянска. Жители посёлка опасаются хищников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томпонском районе Якутии в мае 2021 года несколько дней гулял белый медведь. Он зашёл в посёлок Джебарики-Хая, перепугав местных жителей.