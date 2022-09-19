Анкара, , 10:34 — REGNUM Европейскому союзу не удалось преодолеть энергетический кризис, решения принимаются с опозданием. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передаёт телеканал Habertürk.

Дорога в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, турецкие власти приняли ряд мер в отношении рынков электроэнергии и природного газа. Продолжается работа с тарифами, чтобы снять бремя с граждан с низкими и средними доходами.

«К сожалению, Европейский Союз не смог хорошо справиться с этим энергетическим кризисом. Они не могут собраться вместе и принять решение, они опаздывают», — сказал Донмез.

Турция, добавил он, входит в число стран, затронутых кризисом в наименьшей степени. Кубометр газа стоит в Анкаре примерно 5,7 лир, тогда как в Берлине — 43,3 лиры, а в Амстердаме — 66,6 лир.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция получает природный газ в основном из России, Азербайджана и Ирана.

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