Анкара, 19 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Европейскому союзу не удалось преодолеть энергетический кризис, решения принимаются с опозданием. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передаёт телеканал Habertürk.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дорога в Турции

По его словам, турецкие власти приняли ряд мер в отношении рынков электроэнергии и природного газа. Продолжается работа с тарифами, чтобы снять бремя с граждан с низкими и средними доходами.

«К сожалению, Европейский союз не смог хорошо справиться с этим энергетическим кризисом. Они не могут собраться вместе и принять решение, они опаздывают», — сказал Донмез.

Турция, добавил он, входит в число стран, затронутых кризисом в наименьшей степени. Кубометр газа стоит в Анкаре примерно 5,7 лиры, тогда как в Берлине — 43,3 лиры, а в Амстердаме — 66,6 лиры.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция получает природный газ в основном из России, Азербайджана и Ирана.

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