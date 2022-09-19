Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Центральное командование армии США (CENTCOM) отреагировало на сообщения о ракетном обстреле базы Green Vilage в восточной Сирии. Об этом 19 сентября сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление CENTCOM.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

По последним данным, ракетный обстрел военной базы США Green Vilage не привёл к каким-либо существенным разрушениям или потерям в составе американского военного контингента.

В Центральном командовании также добавили, что в ночь с 18 на 19 сентября по территории базы были выпущены три 107-мм ракеты, а четвертая ракета вместе с пусковыми установками была обнаружена в точке пуска примерно в 5 км от базы.

Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела на базе начались пожары и взрывы, которые привели к серьёзным потерям в рядах армии США.