Владикавказ, 19 сентября 2022, 10:25 — REGNUM Организованные туры запустил Ростуризм в сотрудничестве с компанией «Интурист» в Северную Осетию. Первая группа туристов уже воспользовалась сезонным предложением и прилетела во Владикавказ из Москвы.
В рамках туров, которые рассчитаны на период от двух суток до недели, туристы смогут побывать в самых уникальных местах РСО-Алании, познакомиться с культурой и кухней осетин. Самолеты отправляются из Москвы по четвергам и воскресеньям.
Напомним, в 2022 году в Северной Осетии проходят мероприятия по празднованию 1100-летия крещения Алании.