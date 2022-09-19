Владикавказ, 19 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Организованные туры запустил Ростуризм в сотрудничестве с компанией «Интурист» в Северную Осетию. Первая группа туристов уже воспользовалась сезонным предложением и прилетела во Владикавказ из Москвы.

Trip.with.taste Северная Осетия

В рамках туров, которые рассчитаны на период от двух суток до недели, туристы смогут побывать в самых уникальных местах РСО-Алании, познакомиться с культурой и кухней осетин. Самолеты отправляются из Москвы по четвергам и воскресеньям.

«В стоимость путевки входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне», — написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2022 году в Северной Осетии проходят мероприятия по празднованию 1100-летия крещения Алании.