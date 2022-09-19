Липецк, , 10:23 — REGNUM Дожди в сопровождении сильного ветра прогнозируются в Липецке 19 сентября, о непогоде предупредили в пресс-службе администрации города.

Липецк Пресс-служба администрации Липецкой области

По прогнозу синоптиков, в Липецке порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, местами возможны кратковременные дожди.

Жителей областного центра призывают сохранять осторожность, при усилении ветра рекомендуется не покидать здания.

Штормовое предупреждение на территории Липецкой области действует до 18:00 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября ураган обрушился на Курск и ряд районов Курской области. Погибли два человека, более 80 населённых пунктов остались без света, повреждены десятки автомобилей, повалены деревья.