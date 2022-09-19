Москва, , 10:23 — REGNUM Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир казачьего отряда «Дон» имени Архистратига Михаила Николай Дьяконов, комментируя просьбу певицы Аллы Пугачёвой о признании её иноагентом, посоветовал исполнительнице вернуться туда, откуда она прибыла в Россию.

Казак Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Бабушка шоу-бизнеса высказалась в поддержку так называемого мужа. Считает возможным поучать нас и указывать целой стране что плохо, а что хорошо. Не пройдет. Мы — простые люди огромной братской страны, встали и пошли вслед за нашим лидером, чтобы уничтожить нацистскую мразь, поднявшую на исконно русских землях свою голову и нещадно убивающую мирных людей за то, что те не принимают «ценности» этого уродливого режима», — написал Дьяконов в своём телеграм-канале.

Казачий атаман назвал иллюзорной жизнь Пугачёвой, а её просьбу он считает следствием страха потерять нажитое в России состояние.

«Мы, казаки, весь русский народ, не допустим гадкого отношения к нашим братьям, участвующим сегодня в уничтожении нацистского режима. В России сегодня колоссальное единение и большая уверенность в правильности выбранного пути. Ваше же время, уважаемая дива, истекло. Вас здесь не ждут. Возвращайтесь туда, откуда прибыли», — обратился Николай Дьяконов к певице.

Как сообщало ИА REGNUM, Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов. Соответствующее обращение она разместила 18 сентября на своей странице в одной из соцсетей. Певица выразила солидарность со своим супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), не так давно зачисленным в реестр иноагентов.