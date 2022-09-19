Нью-Йорк, США, 19 сентября 2022, 10:22 — REGNUM Если бы мировые страны последние два десятилетия активно инвестировали в возобновляемые источники энергии, то страны не столкнулись бы со скачком цен на ископаемое топливо. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Таким образом он ответил на вопрос о том, не беспокоит ли его, что, лишившись российского газа, европейские страны начали пользоваться углем и ископаемым топливом.
Гутерреш добавил, что ископаемое топливо — это «не будущее, а прошлое».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм провела встречу с губернаторами шести штатов на северо-востоке страны, где жители сильно озабочены растущими ценами на топливо в преддверии зимы.
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