Вашингтон, 19 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Национальная воздушная гвардия ВВС США модернизировала турбомотор T56 3.5 для грузового самолёта С-130, чтобы повысить топливную экономичность, увеличить тягу в суровых арктических условиях и позволить судну перевозить гораздо более тяжёлые грузы в отдалённых полярных регионах. Об этом сообщает информационное агентство National Interest.

Korona4Reel С-130 с базы Гринвуд (Новая Шотландия) Канадских вооружённых сил

«Мы — единственный тяжелый транспорт, способный добраться до этих отдаленных полярных лагерей. Эти новые двигатели обеспечивают большую дальность полета и мощность. Мы еще больше продвигаем арктическую стратегию», — сказал майор Джим Рот, командир 109-й эскадрильи технического обслуживания.

По словам инженеров ВВС, в обновлённом двигателе в турбине и компрессоре используются различные типы металла, которые «лучше удерживают тепло, обеспечивая ту же мощность при более низких температурах». Двигатель на 20% экономичнее по расходу топлива, а также стал намного тяговитым, способным летать в условиях сильного снегопада. Кроме того, C-130 получил новую цифровую авионику, стеклянную кабину, новые радиостанции и новые технологии пропеллеров.

ВВС США проводят эксперименты с использованием C-130 для запуска беспилотных летательных аппаратов, стрельбы лазерами или сбрасывания бомб. По словам высокопоставленных руководителей ВВС, грузовые самолёты являются вражескими целями, независимо от того, вооружены они или нет. Поэтому службе имеет смысл и дальше вооружать платформу.

Отметим, что производство американского военно-транспортного самолёта средней и большой дальности C-130 началось в 1955 году. Судно является одним из самых распространённых военно-транспортных самолётов в мире. C-130 изначально задумывался как «пропеллерный» самолёт, способный садиться в труднодоступных, неровных местах, где камни, грязь, пыль или мусор могут нарушить работу двигателя и повлиять на траекторию полёта. За свою более чем полувековую историю судно использовалось во множествах конфликтах — во Вьетнаме, ирано-иракской и индо-пакистанских войнах, в гражданских войнах в Судане, Ливии, Сирии, в войне в Югославии и многих других.

Как сообщало ИА REGNUM, норвежские военные пытаются спасти американский самолёт CV-22, который застрял в природном заповеднике с 12 августа 2022 года. У самолёта выявили технические неполадки, ремонт на месте не представляется возможным.

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