* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:21 — REGNUM Пресс-секретарь минобороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инаятулла Хорезми заявил, что изучение видеозаписей расстрелов пленных, заключённых в афганской провинции Панджшер, продолжается. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

По данным министерства, если будет доказано, что видео являются подлинными и имеют отношение к провинции Панджшер, виновные в расстреле заключённых будут арестованы и преданы суду.

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За последние несколько дней в социальных сетях было опубликовано несколько фотографий и видео расстрелов, которые, как утверждается, связаны с провинцией Панджшер.

Силы сопротивления Афганистана также заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли пленных членов фронта.