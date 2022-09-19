Новосибирск, , 10:21 — REGNUM Не имеющую отечественных аналогов машину — щелеватель-плоскорез, предназначенную для подготовки почвы после сбора урожая к зиме, разработал и начал выпускать Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования «Сельмаш». Об этом 15 сентября рассказал журналистам исполнительный директор предприятия Максим Моисеев.

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«Была проведена работа по выбору техники, которая не выпускается в России. Взят за основу плоскорез, но добавлен ряд конструктивных особенностей, которые были только в импортных аналогах, в американских. Этот агрегат (в отличие от аналогов на отечественном рынке) позволяет работать на глубине до 25 сантиметров «клыку» — щелерезу, который, работая на этой глубине, позволяет сохранять в земле влагу и весной, после боронования, приступать к посевам. И вторая его уникальность — захват 17,3 метра», — сказал он.

Также Моисеев указал, что такой агрегат нужен для того, чтобы избежать на территории больших сельхозпредприятий выдувания снега и плодородного слоя почвы, так как на после его применения на участках образуются борозды для сохранения влаги.

При этом указывается, что использование новинки позволит как минимум в два раза сократить время выполнение и расходы на такого рода работы, а также уменьшит стоимость культивирования путём экономии ГСМ. А так как при создании агрегата используются отечественные материалы повышенной износостойкости, при правильном уходе он может прослужить в два раза дольше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совокупный импорт риса в Китай резко вырос за первые восемь месяцев этого года.