Казань, , 10:38 — REGNUM В одном из пятиэтажных домов по улице Шамиля Усманова в Казани отравились угарным газом двое детей и женщина. Информация об инциденте подтверждается ГУ МЧС России по РТ.

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

В больницу с признаками отравления госпитализировали 37-летнюю женщину, а также 11-летнего мальчика и шестилетнюю девочку. передает «Татар-информ» со ссылкой на ведомство. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По официальным данным, с начала года в республике зарегистрировали 31 случай отравления угарным газом, погибли девять человек, 63 — пострадали, среди них 23 ребенка.

Ранее ИА REGNUM передавало, 14 сентября в частном доме в Казани были найдены мертвыми мужчина и женщина.

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