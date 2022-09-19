Синин, Китай, , 10:19 — REGNUM Бывший заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цинхай Ли Цзесян был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщил главный орган страны по борьбе со взяточничеством, передает 19 сентября агентство Синьхуа.

Юань

Наказание было вынесено после расследования в отношении Ли, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией с одобрения Центрального комитета КПК. Ли также был бывшим членом Постоянного комитета провинциального комитета КПК по Цинхаю.

Расследование показало, что Ли, утратив свои идеалы и убеждения, был глубоко вовлечен в различные незаконные действия, включая сопротивление расследованию со стороны властей, принятие огромных сумм подарков и денег, а также вмешательство в судебные процедуры и дела рыночной экономики.

Деятельность Ли серьезно нарушила партийную дисциплину и представляла собой значительные нарушения законов, связанных с исполнением служебных обязанностей. Ли также подозревается в уголовном преступлении, заключающемся в получении взяток.

В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить Ли из партии, отстранить его от государственных должностей, лишить его квалификации делегата 19-го Съезда КПК, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело в прокуратуру для уголовного расследования и судебного преследования.