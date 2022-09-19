Барнаул, , 10:18 — REGNUM Инициативу единороссов гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на территории б. УССР, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов назвал неоднозначной. По его словам, может сложиться впечатление, что академический отпуск за участие в СВО для студентов должен быть стимулом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неоднозначная инициатива. С одной стороны, логика здесь есть, если речь идёт именно о дополнительных гарантиях реализации права на образование для тех студентов, которые участвуют в СВО — в последующем они смогут без юридических сложностей и проволочек вернуться к обучению в вузе или ссузе, в том числе для прохождения государственной итоговой аттестации.

С другой стороны, если глубоко не вникать в суть этой инициативы, может возникнуть ощущение, что предоставление академического отпуска для участия в СВО — это своего рода стимул для участия в ней студентов. Учитывая позицию руководства страны о том, что СВО идёт по плану в соответствии с заявленными целями, полагаю, что никакой чрезвычайщины и алармизма (в том числе в части необходимости массового участия в ней студентов) не происходит и происходить не должно», — пояснил Александр Молотов.

Напомним, о том, что партия «Единая Россия» предлагает гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации, это гарантирует им реализацию права на образование, сообщили 19 сентября в пресс-службе партии.

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