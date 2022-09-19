Владимир, 19 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Более 100 вынужденных переселенцев с территории б. УССР, преимущественно из Харьковской области прибыли 18 сентября во Владимирскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир

На вокзале во Владимире сотрудники МЧС, скорой помощи, социальные работники и волонтёры встретили 112 беженцев, в том числе 22 ребёнка и пять маломобильных граждан. Их направили в пункты временного размещения в Ковров, Камешково, Юрьев- Польский и Вязники.

Всего во Владимирской области сейчас проживают более трёх тысяч беженцев из Донбасса и с территорий б. УССР. В пунктах временного размещения проживают более 1 200 человек, остальные поселились у родственников.