Челябинск, 19 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Челябинске бездомных осудили за убийство двоих человек с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор вынес Челябинский облсуд. Преступление было совершено в июне 2020 года. По данным следователей, убийство они совершили на почве конфликта в ходе распития алкоголя. Нанеся удары монтировкой, соучастники подожгли помещение и скрылись.

Один из подельников приговорён к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также родственникам погибших он должен заплатить миллион рублей. А его соучастнику предстоит лечение в психиатрическом стационаре.