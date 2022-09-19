Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM В Бурятии определились с датой церемонии вступления Алексея Цыденова в должность главы республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Цыденов Egov-buryatia.ru

Инаугурация состоится в 11 часов утра 21 сентября в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова.

«Прямая трансляция мероприятия будет вестись в официальных аккаунтах правительства Республики Бурятия», — говорится в сообщении.

Читайте также: Выборы главы Бурятии признаны состоявшимися — республиканский избирком