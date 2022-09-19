Улан-Удэ, 19 сентября 2022, 10:17 — REGNUM В Бурятии определились с датой церемонии вступления Алексея Цыденова в должность главы республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Инаугурация состоится в 11 часов утра 21 сентября в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова.
«Прямая трансляция мероприятия будет вестись в официальных аккаунтах правительства Республики Бурятия», — говорится в сообщении.
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