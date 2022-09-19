Сеул, , 10:16 — REGNUM Отказ администрации Байдена от субсидий для южнокорейских электромобилей угрожает подорвать доверие к США, предупредил министр торговли Южной Кореи Ан Дук Гын на фоне роста торговой напряженности между союзниками, о чем сообщает Financial Times.

Флаги США и Южной Кореи army. mil

В Сеуле негодуют из-за того, что электромобили, произведенные Hyundai в Южной Корее, будут исключены из числа тех, кого коснутся щедрые налоговые льготы, оговоренные в принятом в США законе о снижении инфляции.

В интервью Financial Times Ан Дук Гын вспомнил визит президента США Джо Байдена в Южную Корею в мае 2022 года, когда глава Белого дома и председатель совета директоров Hyundai Чон Ый Сон объявили об инвестициях в размере $5,5 млрд в строительство первого специализированного завода компании по производству электромобилей в США.

«Президент Байден сам сказал: «Большое спасибо, председатель Чон, я вас не подведу», — это были его точные слова, и они широко транслировались в Корее, — сказал Ан, вступивший в должность незадолго до визита Байдена. — Затем, когда этот новый закон был принят и подписан президентом Байденом, и [стало ясно, что] компания подверглась дискриминации, эта ситуация вызвала эмоциональный и политический резонанс».

Закон о снижении инфляции предусматривает налоговые льготы в размере до 7500 долларов США на электромобили, собранные в США, Канаде и Мексике. Однако завод Hyundai в Джорджии начнет производство только в 2025 году, что лишает его права на получение льгот до этого времени.

«Это создало большие проблемы для Hyundai Motor Company, которая решила сделать огромные инвестиции на основе существующего соглашения», — сказал Ан и предположил, что «немногие конгрессмены и сенаторы [США] были полностью осведомлены обо всех деталях закона».

Ан подчеркнул, что американские чиновники признали затруднительное положение Hyundai и идут на сотрудничество с корейскими коллегами, пытаясь «минимизировать ущерб».

«Мы не хотим усугублять проблему, принимая аналогичные ответные меры, — сказал Ан, но подтвердил позицию Южной Кореи, не отказывающейся от возможности принять меры через Всемирную торговую организацию. — Но как знать, если ситуация станет действительно серьезной, мы тоже проявим гибкость».

Кроме того, Ан признал наличие разногласий между Сеулом и Вашингтоном по поводу американских ограничений на передачу передовых технологий полупроводниковым предприятиям в Китае.

«У нашей полупроводниковой промышленности много опасений по поводу того, что делает правительство США в последнее время», — сказал Ан, имея в виду недавно принятый закон о чипах, который запрещает получателям федерального финансирования США расширять или модернизировать свои передовые мощности по производству чипов в Китае в течение 10 лет.

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