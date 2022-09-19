Москва, 19 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Минфин России подготовил пакет законопроектов по контролю за выполнением контрсанкционных требований. Согласно документам, бизнес и граждан предлагается штрафовать за сотрудничество с недружественными странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Для этого предлагается две схемы. Первая предполагает размер наказания от 20 до 40% от суммы сделки, вне зависимости от того, сорвалась она или прошла успешно. Максимальная сумма штрафа — 30 тыс. рублей.

Вторая схема касается случаев, когда оценить в деньгах с недружественными иностранцами невозможно, например, подарок, услуга в виде открытия специального счета и т.д. Для граждан штраф составит 1000-1500 руб., для ИП — 2000-3000 руб., для юрлиц — 20-30 тыс. руб.

Второй законопроект Минфина предполагает, что штрафовать граждан и предпринимателей будут ФНС и ФТС, а банки и другие кредитные организации — Банк России.

Штрафы в России за сотрудничество с недружественными странами планируется ввести с июля 2023 года. Надзорными полномочиями будут наделены ФТС, ФНС и Центробанк РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинг недружественных России стран вошли США (в этом убеждены 76% опрошенных), бывшая УССР (43%), Великобритания (39%) и др.

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