* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 10:13 — REGNUM В афганской провинции Тахар неизвестными убит командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в районе Навабад уезда Дашт-Кала.

Источники сообщили изданию, что этого командира звали Масуд, и он входил в окружение Хаджи Джамиля, одного из ключевых членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции.

Между тем, ночью 18 сентября в этом же районе неизвестными был застрелен ещё один боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в августе Тахар стал свидетелем многочисленных столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта сопротивления Афганистана.