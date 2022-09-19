Санкт-Петербург,
19 сентября 2022, 12:04 — REGNUM Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.
Счёт в игре на 4-й минуте матча открыл защитник «Северстали» Николай Тимашов. На 49-й минуте защитник СКА Никита Камалов сумел сравнять счёт. После серии буллитов счёт стал 2:1 в пользу СКА. Для СКА это восьмая победа подряд с начала сезона.
«Для нас это была очень важная игра перед своими болельщиками. Играли дома, поэтому настраивались только на победу, хотели сегодня порадовать весь Санкт-Петербург. Мы понимали, что «Северсталь» обновила состав — они ввели свежих игроков, рассчитывали на то, что у нас бензин на исходе. Но мы нашли резервы, отдали все, что было, ради этой победы», — сказал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Тренерский штаб команды СКА перед началом игры
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский, игрок команды «Северсталь» Максим Калмыков и игрок команды СКА Никита Камалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Егор Морозов радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Северсталь» радуются забитому голу в вороты команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Северсталь» радуются забитому голу в вороты команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский и игрок команды СКА Валентин Зыков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок СКА Максим Грошев и игрок команды «Северсталь» Иван Подшивалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Иван Емец и игрок команды СКА Никита Камалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Адам Лишка и игроки команды СКА Степан Фальковский, Алексей Ожгихин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Игорь Гераськин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Николай Демидов и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанаты команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок СКА Максим Грошев и игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок СКА Валентин Зыков и игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский, игрок команды «Северсталь» Андрей Чуркин и игрок команды СКА Захар Бардаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Северсталь» Михаил Тиханов, Никита Хлыстов и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок СКА Дмитрий Яшкин и игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Северсталь» Семен Луговяк, Никита Гуслистов и игрок команды СКА Дамир Жафяров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Александр Волков радуется забитой шайбе в ворота команды «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Николай Демидов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Алекс Грант и вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Егор Морозов и вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Северсталь» Руслан Амбросимов и вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — «Северсталь» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 Тимашов (Луговяк, Морозов), 03:08
1:1 Камалов, 48:24
2:1 Хайруллин, 65:00 БП
Статистика матча:
Броски: 72-50
Броски в створ: 32-21
Вбрасывания: 31-16
Блокированные броски: 17-18
Силовые приемы: 6-4
Отборы: 2-1
Время в атаке: 17:45–13:50
Штраф: 8-2