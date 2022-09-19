19 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

Счёт в игре на 4-й минуте матча открыл защитник «Северстали» Николай Тимашов. На 49-й минуте защитник СКА Никита Камалов сумел сравнять счёт. После серии буллитов счёт стал 2:1 в пользу СКА. Для СКА это восьмая победа подряд с начала сезона.

«Для нас это была очень важная игра перед своими болельщиками. Играли дома, поэтому настраивались только на победу, хотели сегодня порадовать весь Санкт-Петербург. Мы понимали, что «Северсталь» обновила состав — они ввели свежих игроков, рассчитывали на то, что у нас бензин на исходе. Но мы нашли резервы, отдали все, что было, ради этой победы», — сказал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Тренерский штаб команды СКА перед началом игры Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский, игрок команды «Северсталь» Максим Калмыков и игрок команды СКА Никита Камалов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Егор Морозов радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Северсталь» радуются забитому голу в вороты команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Северсталь» радуются забитому голу в вороты команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский и игрок команды СКА Валентин Зыков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Максим Грошев и игрок команды «Северсталь» Иван Подшивалов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Иван Емец и игрок команды СКА Никита Камалов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Адам Лишка и игроки команды СКА Степан Фальковский, Алексей Ожгихин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Игорь Гераськин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Николай Демидов и игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанаты команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Максим Грошев и игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Валентин Зыков и игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский, игрок команды «Северсталь» Андрей Чуркин и игрок команды СКА Захар Бардаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Северсталь» Михаил Тиханов, Никита Хлыстов и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок СКА Дмитрий Яшкин и игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Северсталь» Семен Луговяк, Никита Гуслистов и игрок команды СКА Дамир Жафяров Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Александр Волков радуется забитой шайбе в ворота команды «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Николай Демидов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Алекс Грант и вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Егор Морозов и вратарь команды СКА Дмитрий Николаев Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Руслан Амбросимов и вратарь команды СКА Дмитрий Николаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Северсталь» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 Тимашов (Луговяк, Морозов), 03:08

1:1 Камалов, 48:24

2:1 Хайруллин, 65:00 БП

Статистика матча:

Броски: 72-50

Броски в створ: 32-21

Вбрасывания: 31-16

Блокированные броски: 17-18

Силовые приемы: 6-4

Отборы: 2-1

Время в атаке: 17:45–13:50

Штраф: 8-2