Москва, 19 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 19 сентября сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Людмила Самсонова (Россия)

Самсонова опустилась с 28-й на 30-ю строчку. Анна Калинская переместилась с 51-го на 53-е место, Варвара Грачёва — с 80-го на 85-е.

Дарья Касаткина занимает 11-е место в рейтинге, Вероника Кудерметова — 13-е, Екатерина Александрова — 24-е, Анастасия Потапова — 45-е.

Рейтинг WTA от 19 сентября:

  1. 1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 365 очков;

  2. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5 090;

  3. 3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 300;

  4. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 980;

  5. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 3 501;

  6. 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3 480;

  7. 7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;

  8. 8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047;

  9. 9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025;

  10. 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930.