Москва, 19 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 19 сентября сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Самсонова опустилась с 28-й на 30-ю строчку. Анна Калинская переместилась с 51-го на 53-е место, Варвара Грачёва — с 80-го на 85-е.

Дарья Касаткина занимает 11-е место в рейтинге, Вероника Кудерметова — 13-е, Екатерина Александрова — 24-е, Анастасия Потапова — 45-е.

Рейтинг WTA от 19 сентября: