Теннисистка Самсонова потеряла две позиции в рейтинге WTA
Москва, 19 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 19 сентября сообщается на сайте организации.
Самсонова опустилась с 28-й на 30-ю строчку. Анна Калинская переместилась с 51-го на 53-е место, Варвара Грачёва — с 80-го на 85-е.
Дарья Касаткина занимает 11-е место в рейтинге, Вероника Кудерметова — 13-е, Екатерина Александрова — 24-е, Анастасия Потапова — 45-е.
Рейтинг WTA от 19 сентября:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 365 очков;
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5 090;
3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 300;
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 980;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 3 501;
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3 480;
7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;
8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047;
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025;
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930.