Реж, Свердловская область, 19 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Больница Режа Свердловской области задолжала поставщику лекарств 14,9 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Больница заключила договоры на поставку медикаментов, а также оказание коммунальных услуг, поставку продуктов питания и расходных материалов. При этом деньги поставщик не получил, хотя все обязательства по договору были выполнены.

Прокуратура организовала проверку. По её результатам, ведомство внесло представление руководителю больницы. Задолженность перед поставщиком погасили в полном объёме.