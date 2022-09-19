Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Водитель иномарки набросился с ножом на троих пешеходов, которые сделали ему замечание за езду по тротуару в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 19 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож, кровь

Дорожный конфликт произошел поздним вечером в воскресенье, 18 сентября, у дома №1 по улице Солдата Корзуна. Водитель автомобиля Toyota Camry в нарушение ПДД двигался по тротуару, что закономерно не понравилось пешеходам, которые сделали ему замечание. В ответ водитель вышел из машины, прихватив с собой нож, и каждому нанес им удары, после чего скрылся с места инцидента.

Для задержания водителя полицейские ввели план операции «Перехват», после чего автомобилист — 44-летний безработный — был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

«Установлено, что конфликт произошел между автомобилистом и тремя пешеходами из-за езды по тротуару. В результате водитель нанес ножевые ранения своим оппонентам, двум мужчинам, 1987 и 1991 годов рождения, и женщине, 1974 года рождения», — рассказали в Главке МВД.

Потерпевшие госпитализированы в больницу. Водитель привлечен к административной ответственности за езду по тротуару и мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.