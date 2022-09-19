Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально вступил в должность. Церемония инаугурации проходит 19 сентября в Театре эстрады в Екатеринбурге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Куйвашев

В торжественной обстановке чиновник принёс присягу. А затем председатель областного Заксобрания Людмила Бабушкина вручила ему знак губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 11 сентября. На пост претендовали пять человек.