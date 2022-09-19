Лондон, , 10:09 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена на голубое топливо в Европе снизилась ниже отметки в $1900 за тысячу кубометров. Это 19 сентября следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации торговой площадки, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах начала торговаться на отметке в $1858 за тысячу кубометров (–4,3%), а по состоянию на 09:13 мск опустилась до $1852 (-4,6%).

При этом это первое такое снижение цен на газ в Европе с 26 июля 2022 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия между Германией и Россией.