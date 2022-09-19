Москва, , 10:09 — REGNUM В Вашингтоне нет особых сомнений в распаде бывшей УССР и фиаско киевского режима, вопрос лишь в том, сколько эти американские вассалы смогут ещё досаждать России, рассуждает член Совфеда Андрей Климов.

Сенатор Андрей Климов Council. gov.ru

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«Но идея расправиться с нашим Отечеством руками соседей не оставляет «вашингтонский обком». Отсюда и визиты американских гостей на Кавказ, и заокеанские планы отвратить Центральную Азию от РФ. С учётом многих тысяч (!) дипломатов и ещё большего числа их агентов влияния на Кавказе и в Средней Азии там уже ищут кандидатов для новых «антироссий», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

«Меня же беспокоит то, что в странах-соседях немало идущих у янки на поводу. Причём не все делают это от страха или лишь за деньги. Есть те, кто, как и [киевские] «западники» 2004−2013, слепо верят в то, что Вашингтон поможет, сделает их страны процветающими», — отметил сенатор.

Он считает любопытным, что именно сейчас CNN взяли интервью у экс-президента США Билла Клинтона, где он спустя 25 лет вдруг «вспомнил», что в НАТО якобы не собирались угрожать России, поэтому их военный альянс нельзя обвинять в расширении к РФ и конфликте на территории б. УССР.

Климов напомнил, что Клинтон едва избежал импичмента именно за враньё под присягой о своих сексуальных утехах в Белом доме со «стажёркой» Левински, а потом для отвлечения от собственных вашингтонских оргий с помощью НАТО разбомбил бывшую Югославию.

Его жена Хиллари в качестве кандидата в президенты США с 2016 стала во главе оголтелой русофобской кампании, указал Климов. Фонд Клинтонов (Clinton Foundation) насчитывает 2 тыс. сотрудников и четверть века ворочает миллиардами долларов по всему миру, а саму эту семейку относят к подлинным правителям Америки, отметил парламентарий.

«Так вот, будучи ещё госсекретарем США в 2012 миссис Клинтон публично грозилась не допустить интеграции на постсоветском пространстве, то есть уже 10 лет назад она открыто провозгласила курс на раскол между РФ и бывшими республиками СССР. Первой жертвой этого раскола и стала [б. УССР], а его инструментом — НАТО, расширившееся с помощью семейки Клинтон до наших границ», — напомнил сенатор.

«Надеюсь, эти факты избавят не только нас, но и наших соседей относительно опасных иллюзий в части вашингтонской «честности», американской «бескорыстности» и западной «помощи», — резюмировал парламентарий.