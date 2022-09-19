Смоленск, 19 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Решение отказаться от широкого празднования 79-й годовщины освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков и 1159-й годовщины Смоленска принял губернатор Алексей Островский. Об этом он написал в соцсетях.

Страница губернатора Смоленской области во «Вконтакте» Смоленск

«Основываясь, в том числе, на коллективных и личных обращениях смолян в мой адрес, принял принципиальное решение, учитывая статус города-героя Смоленска и приграничное положение нашего региона, который часто называют также западными воротами России, отказаться от развлекательных мероприятий, приуроченных к этим памятным датам и фейерверка. Мы их проведем в более подходящее для этого время, когда наши ребята с победой вернутся домой!» — написал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что как дань памяти и уважения дедам и прадедам, защищавшим Родину, состоится митинг у Вечного огня в Сквере Памяти Героев. Также состоится открытие двух дополнительных секций мемориального панно «Бессмертный полк». Здесь, в дополнение к трём тысячам фотографий участников Великой Отечественной войны, будут размещены портреты еще 1900 ветеранов.

Кроме того, планируется организовать реконструкцию водружения Знамени Победы над бывшей гостиницей «Смоленск», состоятся также другие патриотические мероприятия.

«Рекомендовал главам муниципалитетов сделать то же самое. Уверен, что смоляне поддержат меня в этом и с пониманием отнесутся к принятому решению», — уточнил Алексей Островский.