В Смоленске откажутся от широкого празднования годовщины образования города
Смоленск, 19 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Решение отказаться от широкого празднования 79-й годовщины освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков и 1159-й годовщины Смоленска принял губернатор Алексей Островский. Об этом он написал в соцсетях.
Глава региона подчеркнул, что как дань памяти и уважения дедам и прадедам, защищавшим Родину, состоится митинг у Вечного огня в Сквере Памяти Героев. Также состоится открытие двух дополнительных секций мемориального панно «Бессмертный полк». Здесь, в дополнение к трём тысячам фотографий участников Великой Отечественной войны, будут размещены портреты еще 1900 ветеранов.
Кроме того, планируется организовать реконструкцию водружения Знамени Победы над бывшей гостиницей «Смоленск», состоятся также другие патриотические мероприятия.