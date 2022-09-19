Кишинёв, 19 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Молдавские фермеры с 20 сентября начнут выходить на акции протеста. Это заявление распространила ассоциация «Сила фермеров».

Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Семья разорившихся фермеров

Аграрии длительное время призывали власти Молдавии помочь им в сложившейся трудной ситуации. Из всех мер господдержки в правительстве согласились только на компенсацию части акциза на топливо.

«Власти так и не услышали нас. В знак протеста мы намерены вывести сельхозтехнику на трассы в нескольких районах страны. Начинаем мирные протесты 20 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока акции будут «предупредительными», в их будет участвовать небольшое количество протестующих.

При этом глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь призвал аграриев не присоединяться к протестам, которые начала с 19 сентября партия «Шор». Он заявил о недопустимости использовать недовольство фермеров в политических целях.

Напомним, в Молдавии во второй половине лета началась сильная засуха, что негативным образом сказалось на урожае. Кроме того, за последний год резко выросли цены на дизельное топливо и удобрения. Фермеры заявляют, что без поддержки государства многим грозит банкротство.