Новосибирск, 19 сентября 2022, 10:09 — REGNUM Нештатная ситуация на хладокомбинате Новосибирска находится на контроле спасателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Напомним, что 19 сентября стало известно, что Новосибирском хладокомбинате при утечке аммиака пострадали восемь человек.
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«На предприятии в Кировском районе Новосибирска произошла утечка аварийно химически опасного вещества. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 300 человек из числа работников предприятия. В результате пострадали четыре человека, — уточнили в ведомстве. — Было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, в следствии чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту».
По данным МЧС РФ, самостоятельно эвакуировались 300 человек, пострадали четыре работника, которых доставили в больницу с отравлением лёгкой степени тяжести. Отмечается, что угрозы для населения нет. Специалисты провели замеры качества воздуха на территории предприятия, предельно допустимые концентрации не превышают норму.
Напомним, что ранее СМИ сообщали о восьми пострадавших.