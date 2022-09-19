Новосибирск, , 10:09 — REGNUM Нештатная ситуация на хладокомбинате Новосибирска находится на контроле спасателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Нештатная ситуация на хладокомбинате Новосибирска МЧС РФ по Новосибирской области

Напомним, что 19 сентября стало известно, что Новосибирском хладокомбинате при утечке аммиака пострадали восемь человек.

Читайте также: На хладокомбинате Новосибирска при утечке аммиака пострадали восемь человек

«На предприятии в Кировском районе Новосибирска произошла утечка аварийно химически опасного вещества. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 300 человек из числа работников предприятия. В результате пострадали четыре человека, — уточнили в ведомстве. — Было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, в следствии чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту».

По данным МЧС РФ, самостоятельно эвакуировались 300 человек, пострадали четыре работника, которых доставили в больницу с отравлением лёгкой степени тяжести. Отмечается, что угрозы для населения нет. Специалисты провели замеры качества воздуха на территории предприятия, предельно допустимые концентрации не превышают норму.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о восьми пострадавших.