Ярославль, , 10:17 — REGNUM В Ярославской области дорогу «Рыбинск — Большое село» отремонтируют по решению суда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Большесельский районный суд.

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В суд обратился прокурор Большесельского района, потребовавший возложить на областной департамент дорожного хозяйства обязанности отремонтировать участок дороги «Рыбинск — Большое село», проходящий в границах района, за исключением отрезка от деревни Протасово до поворота на деревню Рождество. Обоснованием для иска послужила проведённая ранее проверка состояния дорожного полотна.

«В ходе проверки выявлено несоответствие состояния указанной автодороги на всей протяжённости в границах Большесельского района (за исключением участка данной автодороги от д. Протасово до поворота на д. Рождество Большесельского района) требованиям ГОСТ 33 220-2015 ввиду сплошного разрушения дорожного покрытия: имеются повреждения в виде отдельных выбоин, сетки трещин, неровностей ямочного ремонта (завышения, занижения), проломов, просадок, которые затрагивают более чем половину от общей площади обследованного участка и превышают нормативные значения, установленные пунктом 5.2.4 ГОСТ 33 220-2015», — пояснил прокурор в суде.

Помимо того, что такие разрушения серьёзно нарушают безопасность дорожного движения и, следовательно, не соответствуют законодательству, по дороге также проходит два школьных маршрута — «Большое Село — Новое Гостилово — Большое Село» и «Благовещенье — Елохово — Благовещение». Обязанности по содержанию и ремонту дороги собственник — департамент дорожного хозяйства Ярославской области не выполняет, что создаёт угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе и несовершеннолетних.

По итогу рассмотрения суд удовлетворил иск, возложив на ДДХ обязанности в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу отремонтировать дорогу.

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