Москва, , 10:08 — REGNUM Невнятная и несамостоятельная политика еврокомиссии привела к невиданному ранее бегству капитала из Европейского союза в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае продолжения существующей жесткой денежно-кредитной политики ЕЦБ до конца года наиболее реалистичным выглядит сценарий падения экономики еврозоны на 0,9%, — сказал он. — Перед ЕС стоят зима, нормирование потребления энергии, грядущая рецессия и невиданная в истории континента жесткая денежно-кредитная политика ЕЦБ. А невнятная и несамостоятельная политика еврокомиссии привела к невиданному ранее бегству капитала из ЕС в США. Финансовые управляющие вывели 3,4 миллиарда долларов из европейских фондов акций только за первую неделю сентября, в результате чего общий отток капитала за последние шесть месяцев достиг невиданных ранее 83 миллиардов долларов. В целом ситуация с финансовыми активами в Европе выглядит более мрачной, чем в других частях мира. Отток международных инвестиций, ориентированных на ЕС, является самым большим как минимум за 15 лет, в то время как такие регионы, как США, продолжают привлекать инвесторов».

По его словам, в 2022 году в глобальные фонды перетекло более 166 миллиардов долларов.

«По мнению инвесторов, финансовые рынки США имеют большие относительные преимущества по сравнению с европейскими. ЕС более подвержен стагфляционному шоку, который усугубляется геополитической напряженностью, зависимостью региона от импорта российских энергоресурсов и несамостоятельной политикой Брюсселя», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года странам ЕС потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление.

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