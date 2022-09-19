Владимир, , 10:07 — REGNUM Сенатора РФ от Владимирской области назначил 17 сентября глава региона Александр Авдеев, сообщает пресс-служба областной администрации.

Владимир Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Представлять Владимирскую область в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти будет Андрей Шохин, занимавшего до этого должность главы администрации города Владимира.

Кроме того, продлены трудовые договоры с врио заместителей губернатора до 31 октября 2022 года — к этой дате в соответствии с законодательством будут разработаны система и структура органов исполнительной власти и определены состав и полномочия вице-губернаторского корпуса.

Как сообщало, Александр Авдеев был избран губернатором Владимирской области на выборах с 9 по 11 сентября 2022 года. Он официально вступил в должность 16 сентября.